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Южный Урал занял 21 место в рейтинге регионов РФ по размеру выданных в октябре потребкредитов

УрБК, Челябинск, 30.11.2020. В Челябинской области средний размер выданных в октябре текущего года потребительских кредитов составил 195 тыс. 395 руб., что на 24,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (157 тыс. 458 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 21-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. В топ-5 по размеру выданных в октябре потребкредитов попали Москва (513,7 тыс. руб.), Ямало-Ненецкий АО (393,8 тыс. руб.), Ханты-Мансийский АО (364,9 тыс. руб.), Московская область (360,3 тыс. руб.) и Санкт-Петербург (352 тыс. руб.).

В целом по стране средний размер выданных в октябре этого года потребкредитов составил 232,2 тыс. руб., что на 30,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (178,4 тыс. руб.).

Как считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин, в розничном кредитовании продолжается тенденция более консервативного подхода, когда значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика становится для банков определяющим критерием при принятии решения о выдаче кредита и его параметрах. Вследствие этого в текущем году потребкредиты выдавались только тем гражданам, чей уровень долговой нагрузки и значение ПКР были на высоком уровне. Займы на более значительные суммы банки выдают именно таким заемщикам.

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