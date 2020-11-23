УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 09:22

Продажи подержанных кроссоверов и внедорожников в Свердловской области увеличились на 31%

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2020. В Свердловской области в III квартале 2020 года продажи подержанных автомобилей сегмента SUV выросли на 31% по сравнению с предыдущим кварталом этого года. Об этом говорится в исследовании портала «Авито Авто».

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года продажи кроссоверов и внедорожников увеличились на 29%.

Средняя цена продаваемых на Среднем Урале автомобилей в июле-сентябре в сегменте SUV увеличилась на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 670 тыс. руб.

В III квартале 2020 года на долю региона пришлось 2,8% от общефедеральных продаж кроссоверов и внедорожников.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
23.11.2020 Продажи подержанных автомобилей не старше трех лет в Свердловской области выросли почти на 30%

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2020. Продажи подержанных автомобилей не старше трех лет в Свердловской области в III ...

17.06.2020 Рынок подержанных легковых автомобилей в России в мае сократился на 29%

УрБК, Москва, 17.06.2020. Рынок подержанных автомобилей в России по итогам мая 2020 года сократился на 29% по сравнению ...

05.06.2019 Продажи внедорожников и кроссоверов с пробегом в РФ выросли на 8%

УрБК, Москва, 05.06.2019. За первые четыре месяца с начала года в России было продано 372,3 тыс. подержанных ...

05.10.2017 По итогам I полугодия продажи автомобилей стоимостью около 1 млн руб. выросли на 32%

УрБК, Москва, 05.10.2017. Сегмент автомобилей стоимостью от 800 тыс. до 1,2 млн руб. прирос в России сильнее всего по ...

03.08.2016 Вторичный рынок кроссоверов и внедорожников в РФ за I полугодие вырос на 22%

УрБК, Москва, 03.08.2016. В I полугодии 2016 года в России было реализовано 499,2 тыс. подержанных внедорожников и ...

Популярные новости
18.11.2020«АвтоВАЗ» в пятый раз за год повысил цены на автомобили02.11.2020Тренд на банкротство03.11.2020Предвыборная валютная лихорадка02.11.2020Ноябрьские упрощения и нововведения03.11.2020Мастерство атомщиков подтвердил WorldSkills Hi-Tech
Архив новостей
Декабрь 2020 (31)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Август 2020 (713)
Июль 2020 (739)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18