Продажи подержанных кроссоверов и внедорожников в Свердловской области увеличились на 31%

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2020. В Свердловской области в III квартале 2020 года продажи подержанных автомобилей сегмента SUV выросли на 31% по сравнению с предыдущим кварталом этого года. Об этом говорится в исследовании портала «Авито Авто».
По сравнению с аналогичным периодом 2019 года продажи кроссоверов и внедорожников увеличились на 29%.
Средняя цена продаваемых на Среднем Урале автомобилей в июле-сентябре в сегменте SUV увеличилась на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 670 тыс. руб.
В III квартале 2020 года на долю региона пришлось 2,8% от общефедеральных продаж кроссоверов и внедорожников.
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