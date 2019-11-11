Экс-начальника ИК № 12 в Нижнем Тагиле обвиняют в хищении 2,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2020. Бывшего начальника исправительной колонии № 12 в Нижнем Тагиле обвиняют в хищении 2,4 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Бывшего силовика обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частями 3, 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах».



«По версии следствия, в период с сентября 2017 года по март 2019 года обвиняемый совместно с подельником под предлогом закупки плат управления, используемых в сварочном оборудовании для производственных нужд колонии, похитил денежные средства исправительной колонии на сумму свыше 889 тыс. руб. В преступной схеме хищения также принимали участие заместитель начальника исправительного учреждения и знакомый им предприниматель. Также в период с января по июль 2019 года экс-начальник исправительного учреждения вместе со своим замом похитил металлолом, находящийся в фактическом владении колонии, стоимостью свыше 1,6 млн руб. Полученными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению», — сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



Уголовное дело в отношении экс-начальника колонии направлено в Ленинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.