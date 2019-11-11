Экс-начальника ИК № 12 в Нижнем Тагиле обвиняют в хищении 2,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2020. Бывшего начальника исправительной колонии № 12 в Нижнем Тагиле обвиняют в хищении 2,4 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Бывшего силовика обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частями 3, 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах».
«По версии следствия, в период с сентября 2017 года по март 2019 года обвиняемый совместно с подельником под предлогом закупки плат управления, используемых в сварочном оборудовании для производственных нужд колонии, похитил денежные средства исправительной колонии на сумму свыше 889 тыс. руб. В преступной схеме хищения также принимали участие заместитель начальника исправительного учреждения и знакомый им предприниматель. Также в период с января по июль 2019 года экс-начальник исправительного учреждения вместе со своим замом похитил металлолом, находящийся в фактическом владении колонии, стоимостью свыше 1,6 млн руб. Полученными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению», — сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Уголовное дело в отношении экс-начальника колонии направлено в Ленинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2019. В Екатеринбурге перед судом предстанет 48-летний житель Невьянска, которого обвиняют в ...31.10.2019 Троих жителей Нижнего Тагила обвиняют в хищении из банкоматов свыше 8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2019. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу ...17.05.2017 В Екатеринбурге за коррупцию осужден бывший замначальника исправительной колонии № 10
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2017. Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении ...01.11.2016 В Екатеринбурге за взятку будут судить бывшего замначальника колонии №10
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2016. Прокуратура Свердловской области направила в суд уголовное дело в отношении бывшего ...20.02.2013 Бывший чиновник ФСИН обвинен в мошенничестве
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2013. Прокуратура г. Ивделя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ...