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Вчера, 17:55

В России отток валютных вкладов в октябре составил почти 1,2 млрд долл. США

Жители России в октябре сняли со своих валютных счетов 1,16 млрд долл. США, в сентябре этот показатель составлял 1,15 млрд долл., сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦБ.

С начала года вкладчики сняли со своих счетов уже почти 13 млрд долл. Самый высокий отток отмечался в марте, когда жители страны забрали порядка 4,5 млрд долл.

Как отмечает инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин, отток средств с валютных вкладов связан с ростом интереса населения к альтернативным способам сбережения средств, а также с невыгодными условиями таких продуктов.

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