«Атомстройкомплекс» поучаствовал в проекте «Школа наследия. Екатеринбург»

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2020. 23-24 ноября в Музее истории Екатеринбурга состоялась презентация предложений по развитию территорий в центре города, на которых расположены здания — объекты культурного и исторического наследия. В их числе — «Татарская слобода» (ул. Сакко и Ванцетти — А. Валека — Шейнкмана), Сад Казанцева и окрестности (ул. Октябрьской — Февральской Революции). Предложения были подготовлены горожанами-участниками проекта «Школа наследия. Екатеринбург».



Как сообщает пресс-служба застройщика, проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов (организатор ФНК «Манифест 16»): он предполагает создание сообществ из числа граждан, заинтересованных в сохранении и развитии исторической среды в городах. Вместе с экспертами в самых разных сферах (история, краеведение, архитектура, градостроительство) участники «Школы наследия. Екатеринбург» изучают территорию, на которой расположены исторические объекты, определяют точки для ее развития и разрабатывают пакетные предложения для поиска инвесторов и меценатов. На промежуточной презентации эксперты — представители власти и бизнеса — оценивают идеи горожан и дают рекомендации, как сделать возможной их реализацию.





Фото предоставлено пресс-службой корпорации «Атомстройкомплекс»



«Для компании «Атомстройкомплекс» вовлечение горожан в развитие городской среды — одно из приоритетных направлений в работе, позволяющее нам создавать востребованную жителями среду, поэтому мы с удовольствием принимаем участие в таких проектах, как «Школа наследия. Екатеринбург». Перед тем, как приступить к проектированию, мы проводим глубокое исследование территории, изучаем ее потребности, для этого приглашаем к диалогу активных, заинтересованных жителей. В рамках «Школы наследия. Екатеринбург» такие активные сообщества «хранителей» формируются по их собственной инициативе, обучаются, направляются и поддерживаются. Такой подход к совместной работе мы считаем более правильным, потому что девелоперу выстроить диалог с сформированным и настроенным на развитие территории сообществом намного легче, так как понятны реальные запросы граждан», — заявила замдиректора по девелопменту компании «Атомстройкомплекс» Надежда Абакумова.



Также она отметила, что представленные проекты при определенной доработке действительно могут иметь инвестиционный потенциал: например, участники «Школы» учли ключевой запрос времени на формирование единого зеленого каркаса города, что может стать важным преимуществом любого девелоперского проекта.



«Сегодня, пожалуй, ни один девелопер не ограничивается проработкой того, как будет выглядеть его продут внутри, вписать его в городскую ткань, обеспечить качественную среду вокруг объекта — это требование времени. Поэтому предложения участников «Школы наследия. Екатеринбург», безусловно, должны быть услышаны, главное — соотнести их с градостроительными планами по развитию территорий, с планами инвесторов и найти точки пересечения интересов», — добавила Надежда Абакумова.