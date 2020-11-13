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Сегодня, 17:04

Официальный курс доллара США вырос на 41 коп., евро — на 43 коп.

УрБК, Москва, 27.11.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 ноября 2020 года. Курс долл. США к рублю вырос на 41 коп., до 75,86 руб., а курс евро — на 43 коп., до 90,46 руб.

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