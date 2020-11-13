Официальный курс доллара США вырос на 41 коп., евро — на 43 коп.

УрБК, Москва, 27.11.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 ноября 2020 года. Курс долл. США к рублю вырос на 41 коп., до 75,86 руб., а курс евро — на 43 коп., до 90,46 руб.
УрБК, Москва, 13.11.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 ноября 2020 года. Курс долл. ...19.11.2020 Официальный курс доллара США вырос на 34 коп., евро — на 12 коп.
УрБК, Москва, 19.11.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 ноября 2020 года. Курс долл. ...12.11.2020 Официальный курс доллара США вырос на 91 коп., евро — на 76 коп.
УрБК, Москва, 12.11.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 ноября 2020 года. Курс долл. ...02.11.2020 Официальный курс доллара США вырос на 1,24 руб., евро — на 1,13 руб.
УрБК, Москва, 02.11.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 ноября 2020 года. Курс долл. ...24.11.2020 Официальный курс доллара США вырос на 5 коп., курс евро снизился на 4 коп.
УрБК, Москва, 24.11.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 ноября 2020 года. Курс долл. ...