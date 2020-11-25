УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:40

Число безработных на Среднем Урале за сутки сократилось на 100 человек

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2020. По состоянию на 27 ноября в Свердловской области официально зарегистрировано 118 тыс. 588 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 26 ноября число безработных составляло 118 тыс. 688 человек. Таким образом, за последние сутки показатель уменьшился на 100 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 5,59%.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
25.11.2020 Число безработных на Среднем Урале за сутки сократилось на 268 человек

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2020. По состоянию на 25 ноября в Свердловской области официально зарегистрировано 118 тыс. ...

20.11.2020 Число безработных на Среднем Урале за сутки сократилось на 137 человек

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2020. По состоянию на 20 ноября в Свердловской области официально зарегистрировано 119 тыс. ...

18.11.2020 Число безработных на Среднем Урале за сутки сократилось на 29 человек

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2020. По состоянию на 18 ноября в Свердловской области официально зарегистрировано 119 тыс. ...

11.11.2020 Число безработных на Среднем Урале за сутки сократилось на 276 человек

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2020. По состоянию на 11 ноября в Свердловской области официально зарегистрировано 119 тыс. ...

10.11.2020 Число безработных на Среднем Урале за сутки сократилось на 46 человек

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2020. По состоянию на 10 ноября в Свердловской области официально зарегистрировано 119 тыс. ...

Популярные новости
18.11.2020«АвтоВАЗ» в пятый раз за год повысил цены на автомобили28.10.2020Алексей Прядеин: На форуме «Города России» подготовим ответ вызовам современности29.10.2020«Пакет Яровой» бессилен перед мошенниками30.10.2020Такси наехали с уточнением30.10.2020В каких сферах больше всего безработных?
Архив новостей
Ноябрь 2020 (616)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Август 2020 (713)
Июль 2020 (739)
Июнь 2020 (634)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18