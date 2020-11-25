Число безработных на Среднем Урале за сутки сократилось на 100 человек

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2020. По состоянию на 27 ноября в Свердловской области официально зарегистрировано 118 тыс. 588 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала. На 26 ноября число безработных составляло 118 тыс. 688 человек. Таким образом, за последние сутки показатель уменьшился на 100 человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 5,59%.

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