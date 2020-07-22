В России отток валютных вкладов в октябре составил почти 1,2 млрд долл. США

УрБК, Москва, 27.11.2020. Жители России в октябре сняли со своих валютных счетов 1,16 млрд долл. США, в сентябре этот показатель составлял 1,15 млрд долл., сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦБ.



С начала года вкладчики сняли со своих счетов уже почти 13 млрд долл. Самый высокий отток отмечался в марте, когда жители страны забрали порядка 4,5 млрд долл.



Как отмечает инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин, отток средств с валютных вкладов связан с ростом интереса населения к альтернативным способам сбережения средств, а также с невыгодными условиями таких продуктов.