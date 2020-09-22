В Екатеринбурге построят новый путепровод возле УГЛТУ

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский поручил начать проектирование путепровода на Сибирском тракте над железнодорожной веткой Екатеринбург — Верхний Уфалей, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Пешеходный надземный мост появится вблизи Уральского государственного лесотехнического университета (УГЛТУ).
Проектируемый путепровод входит в состав перспективной магистральной улицы Яламова от улицы Ткачей до Сибирского тракта. Данное решение заложено Генеральным планом развития уральской столицы на период до 2025 года и имеет стратегическое значение для развития отдаленных районов города — Компрессорного, Новокольцовского и Кольцово.
Формирование упомянутого транспортного коридора-хорды соответствует принципам стратегии пространственного развития Екатеринбурга и позволит увеличить транспортную связность территорий, обеспечить их доступность, а также вывести транзитный трафик из центральной части муниципалитета.
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