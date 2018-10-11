Потребительские цены на гречку в РФ с начала года выросли почти на 40%

УрБК, Москва, 27.11.2020. Потребительские цены на гречневую крупу в российских магазинах с начала года выросли на 39,2% Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата. Сахар-песок в российских магазинах подорожал на 66,7%, рис — на 12,9%, пшеничная мука — на 11,8%, макаронные изделия — 6,8%. В течение года указанные товары дорожали в основном в несетевых магазинах, крупные торговые сети во многом смогли сдержать рост цен.

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