УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:20

Потребительские цены на гречку в РФ с начала года выросли почти на 40%

УрБК, Москва, 27.11.2020. Потребительские цены на гречневую крупу в российских магазинах с начала года выросли на 39,2% Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.

Сахар-песок в российских магазинах подорожал на 66,7%, рис — на 12,9%, пшеничная мука — на 11,8%, макаронные изделия — 6,8%.

В течение года указанные товары дорожали в основном в несетевых магазинах, крупные торговые сети во многом смогли сдержать рост цен.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.10.2018 С начала года потребительские цены в РФ выросли на 2,7%

С начала 2018 года потребительские цены выросли на 2,7%, говорится в сообщении Росстата. Недельная инфляция в РФ со 2 ...

11.10.2018 С начала года потребительские цены в РФ выросли на 2,7%

УрБК, Москва, 11.10.2018. С начала 2018 года потребительские цены выросли на 2,7%, говорится в сообщении Росстата. ...

17.09.2015 С начала года потребительские цены в России выросли на 10%

За период с 8 по 14 сентября 2015 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала месяца ...

17.09.2015 С начала года потребительские цены в России выросли на 10%

УрБК, Москва, 17.09.2015. За период с 8 по 14 сентября 2015 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, ...

29.04.2010 С начала 2010 года потребительские цены в РФ выросли на 3,5%

С начала 2010 года потребительские цены в РФ выросли на 3,5% УрБК, Москва, 29.04.2010. За период с 20 по 26 апреля ...

Популярные новости
18.11.2020«АвтоВАЗ» в пятый раз за год повысил цены на автомобили28.10.2020Алексей Прядеин: На форуме «Города России» подготовим ответ вызовам современности29.10.2020«Пакет Яровой» бессилен перед мошенниками30.10.2020Такси наехали с уточнением30.10.2020В каких сферах больше всего безработных?
Архив новостей
Ноябрь 2020 (616)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Август 2020 (713)
Июль 2020 (739)
Июнь 2020 (634)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18