На Среднем Урале запретят корпоративы на госпредприятиях

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2020. Во всех государственных предприятиях и учреждениях Свердловской области проведение новогодних корпоративов будет запрещено, следует из сообщения, опубликованного в официальном Instagram-аккаунте губернатора Евгения Куйвашева.
«Вероятнее всего, будем рекомендовать всем работодателям отменить новогодние корпоративы. На государственных предприятиях и в учреждениях их совершенно точно не будет», — говорится в сообщении.
В то же время власти региона не приняли окончательного решения по вопросу организации работы учреждений культуры и компаний, оказывающих услуги по досугу и отдыху.
Других ограничений до конца года, как следует из заявления губернатора, не запланировано. В частности, в Instagram-аккаунте главы региона опровергается информация о возможном введении ограничений на въезд в Свердловскую область.
Напомним, в настоящее время в Свердловской области установлен обязательный масочный режим (в том числе на улице, в местах массового скопления людей). Также запрещена работа заведений общепита и развлекательных учреждений в ночное время.
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