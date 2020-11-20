В свердловские школы вернут с дистанта учеников 9-х классов

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2020. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал вывести с дистанционной формы обучения учащихся девятых классов.



«Обращений по этому поводу было очень много. Мы со специалистами, в том числе с санитарными врачами, проанализировали эпидобстановку и решили, что это сделать возможно. С понедельника, 30 ноября, девятиклассники вернутся в школы, сейчас готовится указ по этому поводу. Напоминаю, что соблюдение мер безопасности — обязательное требование, и в случае ухудшения ситуации школьники будут вынуждены вернуться на дистант», — сообщается в официальном Instagram-аккаунте главы региона.



Напомним, с 9 ноября 2020 года ученики 6-11-х классов были переведены на дистант. С 16 ноября это ограничение было снято с учеников 11-х классов.



Добавим, что за последнюю неделю в Свердловской области ежедневно регистрируют более 380 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.