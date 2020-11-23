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В Свердловской области выявлено 399 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2020. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 399 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 27 ноября 2020 года региональный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в регионе за время пандемии составило 45 тыс. 174 человека.

Также за сутки в области зарегистрировано девять летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 997. За сутки из больниц выписаны 402 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 37 тыс.377 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 27 тыс. 543 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 2 млн 215 тыс. 533 человека. За сутки зарегистрировано 496 летальных случаев (всего 38 тыс. 558), выздоровели 26 тыс. 682 человека (всего 1 млн 712 тыс. 174).

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