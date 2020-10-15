ММК и Магнитогорский государственный технический университет запустили образовательный курс на онлайн-площадках

УрБК, Магнитогорск, 27.11.2020. Разработанный в Магнитогорском государственном техническом университете им. Г. И. Носова образовательный курс появится на российской платформе «Открытое образование» и на международной онлайн-платформе Coursera и будет доступен для иностранных слушателей. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» стали партнерами в создании этой уникальной программы.



Как сообщает Управление информации и общественных связей комбината, Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова вошел в состав 30 российских вузов, которые запустили новые учебные программы в рамках реализации национального проекта «Образование». Это востребованные направления обучения, разработанные для подготовки специалистов в таких высокотехнологичных отраслях, как металлургия, машиностроение, нанотехнологии, технологии материалов, математика и механика, электро- и теплоэнергетика, информационная безопасность, фотоника, техносферная безопасность, экономика и другие. Программы созданы с уклоном на практику, направления подготовки выбраны с учетом запросов ведущих промышленных предприятий регионов и будут внедрены при их участии.



В МГТУ им. Г. И. Носова разработана программа магистратуры «Инжиниринг технологий материалов» по направлению «Металлургия». В ее основе лежит изучение специфических особенностей свойств материалов как основы для разработки технологических процессов производства изделий широкого функционального назначения. Отмечается, что подобной образовательной программы высшего образования сегодня нет ни в одном другом региональном вузе.



«Основным отличием магистерской программы «Инжиниринг технологий материалов» от аналогичных по направленности является ее соответствие мировым научно-технологическим трендам, использование передовых образовательных технологий, формирование компетенций, которые необходимы будущим специалистам, чтобы быть востребованными и конкурентными на рынке труда», — отметила руководитель образовательной программы Марина Полякова.



Часть дисциплин магистерской программы будет переведена в онлайн-формат. Дисциплину «Дизайн объемных наноструктурных металлических материалов», которую будут читать на английском языке, разместят на международной образовательной платформе Coursera. А дисциплина «Компьютерное моделирование функциональных материалов» будет представлена на российской площадке «Открытое образование».



«Большой вклад в научное сопровождение данных онлайн-курсов внесли ученые с мировым именем из университета-партнера: заведующий кафедрой металлургии стали и ферросплавов, заведующий лабораторией диагностики материалов, доктор технических наук, профессор Константин Григорович и член-корреспондент Российской академии естествознания, профессор кафедры физического материаловедения, доктор физико-математических наук, профессор Александр Глезер. Невозможно переоценить их опыт, глубокие и всесторонние знания в предметной области, которыми они поделились в ходе разработки содержательной части онлайн-курсов», — добавил директор Института элитных программ и открытого образования МГТУ им. Г. И. Носова Дмитрий Терентьев.



Помимо размещения дисциплин на онлайн-платформах, отдельные модули новой образовательной программы «Инжиниринг технологий материалов» будут внедрены в двух российских вузах: в Южно-Уральском государственном университете и Череповецком государственном университете.



Планируется, что слушатели смогут приступить к изучению онлайн-курсов на образовательных платформах в начале следующего года.