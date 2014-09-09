Паспортами не заманишь

В разгар второй волны пандемии COVID-19 в министерстве экономического развития Российской Федерации решили оживить инвестклимат в стране, предложив иностранным гражданам упрощенный порядок предоставления ВНЖ, а затем и гражданства в обмен на финансовые вложения в экономику.



Для того чтобы получить «золотой паспорт» в России, иностранным гражданам необходимо либо открыть ИП, вложить в него 10 млн руб. и принять на работу десять россиян; либо инвестировать не менее 15 млн руб. в российскую компанию, работающую не менее трех лет, трудоустроившую не менее 25 человек и уплатившую минимум 6 млн руб. налогов; либо стать владельцем российской компании, которая работает не менее трех лет, и инвестировать в нее минимум 15 млн руб.; либо владеть иностранной компанией, работающей в России не менее трех лет, и инвестировать в нее минимум 50 млн руб.; либо в течение трех лет владеть недвижимостью или гособлигациями в России на сумму 30 млн руб.



Подобные программы успешно применяются в некоторых странах Европы и Карибского бассейна. С их помощью государства, как правило, с развивающейся экономикой, привлекают инвестиции в обмен на интересный для иностранцев, в том числе и россиян, местный паспорт. Но вот в то, что предложенная Минэкономразвития программа станет достойным ответом России в борьбе за мировой капитал, эксперты не верят.



Востребовано только в СНГ



Инициатива «продавать паспорта», предоставляя вид на жительство или даже гражданство при условии внесения инвестиций в определенном размере, не нова, говорит старший партнер юридической фирмы INTELLECT Роман Речкин. Такие программы есть у нескольких государств, самое известное из которых Кипр. При этом инвесторов в подобных государствах привлекает как климат, так и общая стабильность политического и экономического устройства.



«С этой точки зрения инициатива Минэкономики вряд ли вызовет широкий интерес. Инвестировать в авторитарную страну со стагнирующей экономикой — достаточно сомнительная идея. Кроме того, российское государство не обеспечивает сохранение инвестиций. В отсутствие независимых судов в стране и при текущем уровне коррупции говорить о каких-то гарантиях прав инвесторов, конечно, бессмысленно. Вместе с тем инициатива может быть позитивно воспринята отдельными русскоязычными соотечественниками, которые хотели переехать в Россию, но опасались длительной и забюрократизированной процедуры получения российского гражданства. При наличии у них денежных средств в виде эквивалента 15 млн. рублей эта схема, возможно, будет ими востребована. Но количество лиц, которые захотят воспользоваться этой программой, вряд ли будет велико», — считает Р. Речкин.



Управляющий партнер юридической компании «ЭНСО» Алексей Головченко рассказал, что приветствует эту инициативу. Он также полагает, что в Россию поедут в первую очередь обеспеченные граждане с постсоветского пространства, которые привезут деньги.



«С учетом дыры в бюджете инициатива крайне необходимая. На самом деле российский законодатель ничего нового здесь не придумал. Они взяли лучшие практики по миру, подкорректируют и запустят», — считает юрист.



«Что касается сохранности инвестиций, то в таких случаях всегда большая вилка. Нужно покупать облигации федерального займа, и придется держать их 10 лет либо открыть бизнес и инвестировать в основной капитал определенную сумму. Но людям страшно вкладывать в страну деньги на долгий срок. К тому же инвестиции и российских граждан тоже мало защищены», — комментирует инициативу Алексей Головченко.



Из Европы не поедут



Юрист Enforce Law Company Олег Шимов считает, что из-за репутации России как плохой страны для инвестиций инициатива выдавать «золотые паспорта» не вызовет масштабного интереса.



«Эта инициатива представляется определенной борьбой за капитал. В таком случае, на мой взгляд, российские власти ведут себя не совсем корректно, потому что их часто уличают в отъеме собственности — в виде денежных средств в том числе. Это сказывается на репутации страны и снижает привлекательность для инвесторов», — считает О. Шимов.



Юрист приводит в пример относительно недавние скандалы вокруг «амнистии капиталов», когда люди возвращали активы в Россию под обещания отсутствия уголовного преследования. Но впоследствии декларации этих людей использовались в уголовных делах.



«На мой взгляд, наша правовая система сама по себе не готова для того, чтобы считаться надежной для сбережения инвестиций. В законе существуют определенные лазейки для отъема капитала не только со стороны государственных органов, но и мошенников. Безусловно, таких лазеек стало меньше, чем было лет десять назад. Безусловно, определенный прогресс в этом направлении есть, но до уровня европейских стран далеко», — утверждает О. Шимов.



По мнению собеседника, механизмы привлечения инвестиций должны быть взаимосвязаны с изменением политики внутри страны, поведения государственных органов, повышением лояльности к бизнесу в целом.



Свои из России бегут



Партнер Veritas Law Office Роман Лукичев считает, что плюсы российской юрисдикции в виде низких ставок по налогам «похоронены» огромным количеством минусов современных правовых реалий в стране.



«Самый большой риск для инвесторов — это то, что наша правовая система непрогнозируема, то есть инвестор не может быть уверен, что, соблюдя определенные правила игры, по окончании инвестиционного проекта получит то, на что рассчитывает. По опыту общения с зарубежными юристами, нашими иностранными клиентами могу сказать, что они считают это главными рисками при вложении в российскую экономику. Также у них вызывает опасение возможность уголовного преследования в экономических целях. К сожалению, в России случается, что полиция и Следственный комитет используются в качестве инструментов для решения экономических вопросов, возникающих между партнерами», — рассказал Р. Лукичев.



По мнению юриста, в современной России было бы более правильным не вести речь о том, как привлечь инвестиции, а принимать меры для того, чтобы уже работающий бизнес не уезжал из страны и не увозил с собой капитал.



«Нужно заинтересовать предпринимателей реинвестировать средства в экономику», — считает Р. Лукичев.



В целом же эксперты отмечают, что инициатива вряд ли окажет существенное влияние и на миграционные потоки, и на привлечение зарубежного капитала. Трудно представить, что при низких ценах на нефть, падении реальных доходов населения и отсутствии гарантий сохранности вложений иностранцы массово начнут вкладывать средства в отечественную экономику в обмен на вид на жительство.