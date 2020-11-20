ГК «КОРТРОС» стала победителем в трех номинациях премии Urban Awards

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2020. Группа компаний «КОРТРОС» стала победителем в трех номинациях престижной премии в области нового строительства и территориального развития Urban Awards. Об этом сообщает пресс-служба застройщика.
Группа компаний получила главную награду конкурса — «Девелопер года». Проект ГК «КОРТРОС» ЖК «Headliner» выиграл в номинации «Самый инвестиционно привлекательный проект» Московского региона. Специальная номинация «Премьера года» досталась новому проекту — ЖК «Равновесие». Победители премии были объявлены 25 ноября на торжественной церемонии награждения.
Headliner — это флагманский объект ГК «КОРТРОС» в Московском регионе и первый в России квартал жилых небоскребов. Бренд Headliner уже стал определенным знаком качества. Компания переносит этот бренд и на свои региональные проекты: в Перми уже завершается строительство дома под этим брендом, следующий этап — Екатеринбург.
ЖК «Равновесие» будет построен в Одинцовском районе Подмосковья с учетом всех технологий «умного города», которые компания отработала в регионах присутствия. ЖК будет включать дома по 4-6 этажей, а в зданиях выделят дополнительные общественные пространства под коворкинги или места совместного времяпрепровождения жителей. Полностью сдать жилой комплекс планируют в III квартале 2024 года.
Группа компаний «КОРТРОС» — один из лидеров рынка строительства жилья. Работает в восьми регионах России. На текущий момент компанией возведено уже 3,04 млн кв. м. недвижимости.
Проекты ГК «КОРТРОС» участвуют в премии Urban Awards ежегодно. В 2017 и 2018 году питерский проект компании — элитный комплекс апартаментов Royal Park — становился финалистом премии. В 2018 году квартал жилых небоскребов Headliner получил гран-при премии, ЖК «Дом Серебряный бор» стал победителем Urban Awards в номинации «Жилой комплекс года бизнес-класса», а в финал премии прошел комплекс апартаментов «Дом № 128». В 2019 году гран-при премии получил ЖК «iLove».
В Екатеринбурге ГК «КОРТРОС» представлена АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое». Компания реализует масштабный проект комплексного освоения территории на юго-западе города. Сегодня в Академическом районе Екатеринбурга проживает более 70 тыс. человек. В декабре 2019 года депутаты регионального Заксобрания одобрили решение о создании на базе Академического восьмого района Екатеринбурга. В мае 2020 года состоялось электронное голосование о названии новой территориально-административной единицы. Более 94% опрошенных екатеринбуржцев согласились с тем, что район следует наименовать «Академический». В октябре текущего года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о присвоении восьмому району города наименования «Академический».
Застройщик Академического района последовательно реализует комплексный подход к освоению территории: одновременно с жилыми домами в районе создается социальная и коммерческая инфраструктура, парки и зоны отдыха. В районе уже работают 4 школы, 11 детских садов, детская поликлиника, станция скорой помощи, отделение полиции, почты, МФЦ и другие необходимые объекты инфраструктуры. Жители могут получать необходимые услуги, не покидая территорию Академического. Кроме того, в районе ведется строительство новых кварталов «Близкий», Eleven, а также школ, детских садов, дорог. Проектируется поликлиника для взрослого населения, трамвайная линия.
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