Участники публичных слушаний в Екатеринбурге одобрили бюджет города на 2021 год

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2020. В Екатеринбурге 26 ноября 2020 года прошли публичные слушания по бюджету города на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, сообщает пресс-служба горадминистрации.
В мероприятии приняли участие 300 жителей муниципалитета. Перед рассмотрением главного финансового документа на следующий год замглавы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Марина Андрусь отчиталась перед участниками об исполнении бюджета за 2019 год.
«С точки зрения выполнения бюджета 2019 год стал благоприятным и был выполнен на 95,8% от планируемых показателей. Налоговые и неналоговые поступления составили более 52%, а расходы на социальную сферу превысили 67%», — сказала замглавы города.
Бюджет Екатеринбурга на 2021 год представила начальник департамента финансов горадминистрации Анна Турунцева. По ее словам, в бюджете наступающего года в полном объеме учтены расходы на оплату труда работников бюджетного сектора экономики, на завершение строительства двух зданий дошкольных общеобразовательных учреждений в Академическом районе, одного детсада в микрорайоне Солнечном, двух школ.
«Несмотря на то, что пандемия новой коронавирусной инфекции негативно отразилась на бюджетах всех уровней, в проекте главного финансового документа Екатеринбурга сохранены в полном объеме все социальные обязательства», — сказала А. Турунцева.
В целом ожидается, что доходы городской казны в следующем году составят 47 млрд 166 млн руб., расходы — 48 млрд 821 млн руб., соответственно, дефицит ожидается на уровне 1 млрд 655 млн руб.
Глава группы компаний «Стройтэк» Владимир Копылов, в свою очередь, добавил, что традиционно большая часть расходов городского бюджета имеют социальную направленность. Так, часть средств будет направлена на строительство школ в районе Академический.
По итогам слушаний за принятие бюджета городской думой проголосовали 298 участников слушаний.
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