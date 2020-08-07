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Делобанк стал первым в рейтинге лучших интернет-банков для торгово-сервисных предприятий

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2020. Делобанк занял первое место в рейтинге интернет-банков для торгово-сервисных предприятий (ТСП) по версии аналитического агентства Markswebb.

Как сообщает пресс-служба кредитно-финансовой организации, среди преимуществ личного кабинета Делобанка аналитики выделили предоставление разнообразных возможностей по приему платежей от физических лиц — эквайринг, интернет-эквайринг и куайринг. Эксперты отметили, что Делобанк отходит от популярного построения сервиса интеграции и предлагает разработанные банком продукты, например — ДелоКассу. Также Делобанк предлагает клиентам собственные сервисы, например, сервис «Выставления счетов» для запуска онлайн-продаж без интернет-магазина.

Помимо этого, интернет-банк Делобанка вошел в тройку лидеров во всех номинациях. Он занял второе и третье место для ИП без сотрудников и компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность (ВЭД), соответственно. Эксперты отметили высокий уровень организации онлайн-сервисов Делобанка, благодаря которым удобно производить ордерные ставки, группировать платежи и документы в рамках контракта, отслеживать статус платежей внутри банка и за пределами SWIFT-GPI. Положительную оценку также получили уникальные решения по ВЭД.

«Новая победа Делобанка в рейтинге Markswebb — не только приятная оценка нашей работы, но и признание того, что мы движемся в верном направлении. Будем стремиться к первым местам по всем позициям! Не ради цифр, а для того, чтобы нашим клиентам с каждым днем было удобнее работать с нами. Цель номер один — персональный подход к каждому клиенту и создание условий для комфортного сотрудничества», — заявила директор по развитию Делобанка Ирина Кузьмина.

Отмечается, что это не первая победа Делобанка в 2020 году. Ранее, по версии Markswebb, мобильное приложение Делобанка на Android и iOS заняло первое место в рейтинге лучших мобильных банков для малого и среднего бизнеса для предпринимателей и руководителей организаций, а Делобанк был признан «цифровым лидером России». Также Делобанк уже был признан лучшим мобильным банком России для малого и среднего бизнеса по версии Международной ассоциации SME Banking Club.

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