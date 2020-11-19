Более 13 тыс. екатеринбуржцев приняли участие в голосовании по выбору территории для благоустройства в 2022 году

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2020. В Екатеринбурге продолжается опрос жителей по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году. В настоящее время в опросе приняли участие более 13 тыс. граждан, сообщает пресс-служба администрации города.
Как ранее сообщалось, рейтинговое голосование проходит на официальном портале Екатеринбурга. В нем участвуют летний парк «Уралмаш», «Солнечные аллеи» в микрорайоне Солнечный, парк «имени 50-лет ВЛКСМ» в Ленинском районе, парк в границах улиц Чкалова, Громова, Начдива Васильева в Ленинском районе, сад имени Ф. Энгельса (в границах улиц Малышева, Бажова, Энгельса в Октябрьском районе), сквер «Опалихинский» (на улице Опалихинской в Верх-Исетском районе), парк «Преображенский» (на улице Академика Сахарова в Академическом районе).
«С самого начала опроса екатеринбуржцы активно высказываются по поводу своих любимых мест на территории уральской столицы, которые они хотели бы видеть обновленными и более ухоженными. Пока больше всего голосов подано за парк «Преображенский» на улице Академика Сахарова в Академическом жилом районе, вслед за ним идет Летний парк на Уралмаше», — отметил начальник комитета благоустройства горадминистрации Владимир Берсенёв.
Рейтинговое голосование продолжается вторую неделю. Как напоминает официальный портал Екатеринбурга, кроме заявленных в опросе территорий, каждый житель города может выдвинуть свой вариант для благоустройства. В числе уже предложенных территорий — парк Компрессорного завода, парк-стадион завода Химмаш и другие.
Сбор голосов по выбору территории для благоустройства завершится 15 декабря 2020 года, сообщается на официальном городском портале. Варианты, за которые проголосует большее количество граждан, будут участвовать в итоговом голосовании, которое состоится в 2021 году.
УрБК, Екатеринбург, 19.11.2020. Администрация Екатеринбурга призвала горожан принять активное участие в опросе по ...16.11.2020 Администрация Екатеринбурга начала сбор предложений горожан о благоустройстве общественных территорий в 2022 году
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2020. Администрация Екатеринбурга начала сбор предложений горожан о благоустройстве городских ...29.01.2020 В голосовании по отбору территорий для благоустройства в Екатеринбурге приняли участие более 92 тыс. жителей
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2020. В итоговом рейтинговом голосовании по отбору общественной территории, подлежащей ...21.01.2020 В Екатеринбурге стартовало голосование по выбору общественной территории для благоустройства в 2021 году
УрБК, Екатеринбург, 21.01.2020. На официальном портале Екатеринбурга стартовало рейтинговое голосование по выбору ...19.12.2019 Более 19,5 тыс. жителей Екатеринбурга приняли участие в голосовании по проектам программы «Формирование современной городской среды»
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2019. В Екатеринбурге прошло голосование по отбору общественных территорий, подлежащих ...