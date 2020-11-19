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Более 13 тыс. екатеринбуржцев приняли участие в голосовании по выбору территории для благоустройства в 2022 году

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2020. В Екатеринбурге продолжается опрос жителей по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году. В настоящее время в опросе приняли участие более 13 тыс. граждан, сообщает пресс-служба администрации города.

Как ранее сообщалось, рейтинговое голосование проходит на официальном портале Екатеринбурга. В нем участвуют летний парк «Уралмаш», «Солнечные аллеи» в микрорайоне Солнечный, парк «имени 50-лет ВЛКСМ» в Ленинском районе, парк в границах улиц Чкалова, Громова, Начдива Васильева в Ленинском районе, сад имени Ф. Энгельса (в границах улиц Малышева, Бажова, Энгельса в Октябрьском районе), сквер «Опалихинский» (на улице Опалихинской в Верх-Исетском районе), парк «Преображенский» (на улице Академика Сахарова в Академическом районе).

«С самого начала опроса екатеринбуржцы активно высказываются по поводу своих любимых мест на территории уральской столицы, которые они хотели бы видеть обновленными и более ухоженными. Пока больше всего голосов подано за парк «Преображенский» на улице Академика Сахарова в Академическом жилом районе, вслед за ним идет Летний парк на Уралмаше», — отметил начальник комитета благоустройства горадминистрации Владимир Берсенёв.

Рейтинговое голосование продолжается вторую неделю. Как напоминает официальный портал Екатеринбурга, кроме заявленных в опросе территорий, каждый житель города может выдвинуть свой вариант для благоустройства. В числе уже предложенных территорий — парк Компрессорного завода, парк-стадион завода Химмаш и другие.

Сбор голосов по выбору территории для благоустройства завершится 15 декабря 2020 года, сообщается на официальном городском портале. Варианты, за которые проголосует большее количество граждан, будут участвовать в итоговом голосовании, которое состоится в 2021 году.

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