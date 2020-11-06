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Росатом обучает предпринимателей

Росатом обучает предпринимателейАО «Атом-Тор» (компания госкорпорации «Росатом») 3-19 ноября 2020 года провело серию из восьми стратегических онлайн-сессий для предпринимателей в регионах, где расположены территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Сессии были объединены общим названием «ТОСЭР-драйвер развития территорий». В мероприятии приняли участие представители НПО «Центротех» из Новоуральска.

В ходе сессий предпринимателям показали пути повышения эффективности бизнеса при использовании механизмов территорий опережающего развития. Потенциальные инвесторы смогли получить всеобъемлющее представление о каждой ТОСЭР, ее принципиальных отличиях от других аналогичных территорий. Каждая территория была представлена по целому ряду параметров — от инвестклимата в регионе до характеристик конкретных инвестиционных площадок.

Спикерами выступили представители правительств регионов, руководители администраций ЗАТО, деловых объединений и институтов поддержки предпринимательства, госкорпорации «Росатом» — всего около 80 экспертов. Прямой эфир модерировал генеральный директор «Атом-ТОР» Николай Пегин. К участию были приглашены более 1 600 потенциальных инвесторов.

Заместитель директора департамента по взаимодействию с регионами ГК «Росатом» Юлия Калимулина обратила внимание на возможность для малого и среднего бизнеса участвовать в создании кооперационных цепочек с предприятиями Росатома.

«Среди поставщиков Росатома большую долю занимают субъекты малого и среднего предпринимательства, для которых размещение на наших ТОСЭР может означать достаточно серьезное снижение издержек производства и реализации продукции. Это не только налоговые льготы и преференции, но и снижение затрат на транспортировку продукции, так называемое логистическое плечо», — сказала она.

ТОСЭР в ЗАТО — наиболее мощный механизм поддержки новых бизнес-проектов. Об этом сообщил глава Экспертного совета Комитета РСПП по промышленной политике, кандидат экономических наук Моисей Фурщик, анализируя различия между всеми типами ТОСЭР. Он отметил возможность создания особой таможенной зоны в «закрытых» городах атомной отрасли. К тому же условия размещения бизнеса в ЗАТО, в отличие от преференциальных территорий моногородов, не накладывают ограничений на аффилированность с градообразующим предприятием. Таким образом компании могут развивать отраслевые проекты.

Особый интерес участники мероприятия проявили к выступлениям действующих резидентов и тех, кто только планирует заключить с «Атом-ТОР» соглашение о сотрудничестве. Представители реального бизнеса рассказали о том, как все начиналось, каких результатов удалось добиться и о планах на будущее. В частности, генеральный директор ООО «ИНТЕО» Александр Федотов вспомнил, как группой инженеров было принято решение зайти в узкий сегмент рынка машин и оборудования для буровзрывных работ и создать собственный бизнес. На сегодняшний день предприятием, имеющим в штате 16 специалистов, уже получено налоговых льгот более чем на 1 млн рублей.

В свою очередь, генеральный директор НПО «Центротех» Илья Кавелашвили рассказал, что компания планирует запустить на территории опережающего развития «Новоуральск» сразу шесть проектов, причем три из них — уже в следующем году. Научно-производственное объединение «Центротех» (ООО «НПО «Центротех») входит в контур управления Топливной компании Росатома «ТВЭЛ». За последние годы предприятие получило статус одного из лучших промышленных и машиностроительных заводов нового типа.

«Главная цель вхождения в ТОСЭР — повышение конкурентоспособности нашего бизнеса», — подчеркнул Илья Кавелашвили.

Также большой практический интерес со стороны участников стратегических сессий был проявлен к презентациям представителей деловых объединений и институтов поддержки предпринимательства, заостривших внимание на том, какие меры поддержки бизнеса реализуются в том или ином регионе, в частности, для резидентов территорий опережающего развития.

«Модельный проект с объемом капитальных вложений в 1 млрд рублей за счет налоговых льгот и административных преференций, работающих на ТОСЭР в Новоуральске, за 10 лет отбивается полностью», — подсчитал заместитель генерального директора «Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области» Михаил Васильев.

По ходу трансляций прямого эфира была налажена обратная связь, чтобы участники могли задавать волнующие их вопросы. В числе наиболее злободневных оказались темы, связанные с оснащением инвестиционных площадок инфраструктурой, пропускной режим и перечень действующих на территории разрешенных видов деятельности. В свою очередь, организаторы смогли убедиться в наличии делового спроса со стороны потенциальных инвесторов, в их заинтересованности развивать новый бизнес с использованием тех налоговых льгот и административных преференций, которые работают сегодня на ТОСЭР.

Отметим, что проекты создания территорий опережающего социально-экономического развития в 14 городах присутствия структур ГК «Росатом» реализуются с февраля 2019 года. В число ТОСЭР вошли и два атомграда Свердловской области: речь идет о Новоуральске, градообразующим предприятием которого является АО «Уральский электрохимический комбинат» (входит в ТК Росатома «ТВЭЛ»), и Лесном, где действует ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» (относится к ядерно-оружейному комплексу госкорпорации). Для территорий опережающего развития действует специальный правовой режим в области предпринимательства и другой деятельности. В частности, устанавливается особый налоговый климат, который предполагает льготы и упрощенные административные процедуры.

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