«Россети ФСК ЕЭС» приступили к эксплуатации инновационных изоляторов на ЛЭП «Магнитогорская — ПС 77»

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2020. Компания «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») приступила к опытной эксплуатации длинностержневых фарфоровых изоляторов на линии электропередачи 220 кВ «Магнитогорская — ПС 77» в Челябинской области.
Как сообщает группа связей с общественностью и СМИ Филиала «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала, новое оборудование произведено в России и входит в Реестр инновационной продукции «Россетей». Оно характеризуется высокой устойчивостью к неблагоприятным воздействиям окружающей среды и экстремальным климатическим условиям, а также длительным сроком службы — не менее 30 лет.
Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала
«При монтаже длинностержневых изоляторов не требуется сборка гирлянд, благодаря чему упрощается процесс установки. Кроме этого, отдельные элементы не нуждаются в замене в процессе эксплуатации. Длинностержневые изоляторы произведены из глиноземистого фарфора высокой прочности. Они устойчивы к воздействию пылевых и солевых отложений степных и сельскохозяйственных районов, а также химически агрессивных выбросов промышленных предприятий и мегаполисов. Они переносят воздействие высокой температуры расплавленного шлака и возникающего при его тушении пара, что характерно для металлургического производства», — говорится в сообщении.
Новое оборудование установлено на пяти опорах ЛЭП в непосредственной близости от Магнитогорского металлургического комбината — одного из крупнейших в мире производителей стали. Пилотный проект рассчитан на 12 месяцев, затем будет рассмотрена возможность его тиражирования.
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