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Российские брокеры в III квартале привлекли 1,6 млн новых клиентов

УрБК, Москва, 27.11.2020. Российские брокеры в III квартале 2020 года привлекли 1,6 млн новых клиентов, говорится в материалах Центробанка.

По данным регулятора, в III квартале 2020 годы россияне открыли 525 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Общее количество ИИС превысило 2,9 млн единиц. Стоимость активов, размещенных на ИИС, увеличилась на 39,6 млрд руб. и достигла 285,5 млрд руб.

«На брокерских счетах находятся активы на общую сумму 12,7 трлн руб., из которых 1,3 трлн руб. прибавилось только за последний квартал», — сообщают в ЦБ.

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