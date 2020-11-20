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Средние цены на помидоры в Свердловской области за неделю выросли на 10,5%

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2020. На 23 ноября средние потребительские цены на помидоры в Свердловской области составили 108,59 руб. за кг, что на 10,47% больше показателя, зафиксированного 16 ноября.

Как сообщает Свердловскстат, с 16 по 23 ноября в регионе также подорожали свежие огурцы (плюс 7,23%), чай черный байховый (плюс 2,17%), молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности (плюс 1,31%), а также яйца куриные (плюс 1,17%).

Яблоки на Среднем Урале подешевели на 2,06% (до 111,05 руб. за кг), лук репчатый — на 1,68% (до 26,27 руб. за кг).

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