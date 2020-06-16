В Екатеринбурге осудили экс-начальницу отдела налоговой службы за получение взятки

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2020. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему начальнику отдела предпроверочного анализа и истребования документов межрайонной ИФНС России № 24 по Свердловской области Александре Семениченко.
Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, А. Семениченко была признана виновной по уголовному делу, которое было возбуждено по части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в виде денег за совершение бездействия (действия) в пользу представляемых взяткодателем лиц, если указанное бездействие (действие) входит в служебные полномочия должностного лица, в крупном размере».
Как было установлено в суде, А. Семениченко сама попросила взятку у главного бухгалтера одной из компаний в обмен на гарантию не проверять организацию. С октября 2019 года по февраль 2020 года подсудимая получила 600 тыс. руб.
«В дневное время 3 февраля 2020 года директор юридических лиц в автомобиле возле торгового центра в Железнодорожном административном районе Екатеринбурга передал лично Семениченко часть взятки в сумме 150 тыс. руб. Непосредственно после этого Семениченко была задержана сотрудниками УФСБ России по Свердловской области», — говорится в сообщении.
По решению суда Александре Семениченко назначено наказание в виде штрафа в размере 2,3 млн руб. с лишением права занимать должности в налоговых органах РФ.
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