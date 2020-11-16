Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области составляет 5,6%

По состоянию на 26 ноября в Свердловской области официально зарегистрировано 118 тыс. 688 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 25 ноября число безработных составляло 118 тыс. 686 человек. Таким образом, за последние сутки показатель увеличился на 2 человека.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 5,60%.
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