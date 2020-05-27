Группа ЧТПЗ проводит образовательные сессии EduCamp.Online для школьников и учителей Среднего Урала

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2020. Группа ЧТПЗ совместно с Ассоциацией участников технологических кружков НТИ и АНО «Центр развития результативного образования» проводит серию образовательных сессий EduCamp.Online для детей, родителей и педагогов школ Свердловской области, которые переходят на персонализированную модель образования.



Как сообщает пресс-служба предприятия, EduCamp.Online представляет собой два направления проектирования для разных участников. В рамках первого трека эксперты и учителя совместно разрабатывают дистанционные уроки, которые отвечают принципам персонализированного подхода в образовании. Получившиеся программы будут применены в учебном процессе и записаны на видео, а коллеги и эксперты проанализируют каждый урок и дадут обратную связь.



В рамках второго трека — онлайн-сессий — кросс-возрастные команды из детей, родителей и педагогов будут обсуждать, чему и как важно учиться в школе. Совместно они разработают и реализуют проект, который будет направлен на создание новых образовательных форматов, пространств и взаимодействий друг с другом. Краткосрочные форматы будут апробироваться командами в их школах в течение следующей четверти, а долгосрочные — на протяжении года.



«В EduCamp.Online примут участие более 150 участников, которые образуют смешанные команды из школ Екатеринбурга, Первоуральска, Каменска-Уральского, Сысерти и других городов региона. В течение месяца команды будут со-проектировать под руководством опытных модераторов и фасилитаторов сессий, которые помогут выстроить продуктивный диалог и провести рефлексию. Для преподавателей и участников корпоративной образовательной программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии» будут проведены отдельные сессии по проектированию уроков и неурочному проектированию», — говорится в сообщении.



«EduCamp.Online проводится Группой ЧТПЗ в рамках проекта поддержки школ в Свердловской области, переходящих на модель персонализированного образования. Проект реализуется по поручению Президента РФ на цифровой платформе, разработанной Сбербанком России. EduCamp.Online — уникальный проект, где дети, родители и учителя совместно выстраивают видение целей и задач своей школы, учатся слышать друг друга и разговаривать на равных о том, как сделать так, чтобы в школе каждому ребенку было интересно, чтобы каждый был успешен, достигал поставленных целей, получал поддержку от других, как сделать школу прозрачной и понятной для родителей. Одна из задач — чтобы все участники образовательного процесса почувствовали себя в ответственной позиции, поверили, что от них многое зависит, что каждый из них может влиять на происходящее в школе, научились бы договариваться, получили первый опыт оформления договоренностей. Мы рассчитываем, что те объединения, которые появятся в ходе этих проектировочных сессий, будут развиваться и превратятся в школьные горизонтальные сообщества», — отмечает советник председателя совета директоров ПАО «ЧТПЗ» по вопросам образования Елена Булин-Соколова.



Отмечается, что Группа ЧТПЗ первой в российском среднем профессиональном образовании реализовала модель результативного образования — персонализированного обучения на цифровой платформе, предоставленной Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее». В рамках корпоративной образовательной программы «Будущее Белой металлургии» в 2019-2020 учебном году был применен новый подход в обучении. В текущем году на платформу перешли более 50% студентов, а к 2021-2022 учебному году она охватит 100% студентов.