Число выданных за январь-октябрь автокредитов на Среднем Урале сократилось на 12%

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2020. В Свердловской области в январе-октябре текущего года было выдано 28 тыс. 188 автокредитов, что на 12% меньше уровня аналогичного периода прошлого года (32 тыс. 023 ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
С этим результатом Средний Урал занял 6-е место в рейтинге среди 30 российских регионов. На первой строчке списка по количеству выданных за 10 месяцев этого года автокредитов оказалась Москва (54,3 тыс. ед.), на второй — Московская область (41,7 тыс. ед.), на третьей — Санкт-Петербурге (41,6 тыс. ед.), на четвертой — Республика Татарстан (37,1 тыс. ед.). Замыкает топ-5 Республика Башкортостан (32,6 тыс. ед.).
В целом по стране за указанный период было куплено в кредит 735,6 тыс. автомобилей (новых и подержанных), что на 6,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (785,2 тыс. ед.).
При этом, согласно данным аналитического агентства «Автостат», объем рынка новых легковых автомобилей в январе-октябре этого года сократился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1 млн 174,7 тыс. единиц (в январе-октябре 2019 года — 1 млн 276,2 тыс. ед.).
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