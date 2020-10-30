Владимир Путин предложил ввести льготы для организаций, которые принимают на работу безработных

УрБК, Москва, 26.11.2020. Президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей предложил ввести льготы для организаций, которые принимают на работу безработных. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.



«Рассмотреть вопросы, касающиеся повышения уровня занятости населения Российской Федерации, в том числе: временного установления для работодателей льгот по уплате страховых взносов на обязательное социальное и пенсионное страхование работников, принятых на работу по направлению органов службы занятости из числа граждан, зарегистрированных в установленном порядке в качестве безработных», — говорится в сообщении.



Напомним, что с момента начала пандемии коронавируса число не имеющих работу свердловчан выросло более чем в пять раз. На 1 апреля в регионе насчитывалось 22,7 тыс. безработных. Сейчас показатель составляет 118,7 тыс. человек. Соответственно, за последние пять месяцев на биржу труда встали почти 100 тыс. свердловчан. Большинство из них потеряли работу из-за введения в регионе жестких карантинных мер и ограничений.



Ранее аналитики неоднократно озвучивали УрБК прогнозы, что существуют два возможных сценария развития ситуации на рынке труда. Первый предусматривает плавное восстановление занятости в экономике при отсутствии новых ограничений. Второй сценарий предполагает новый виток ухудшения ситуации на фоне начала второй волны коронавируса и введения новых запретительных мер.