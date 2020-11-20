Свердловские рестораторы не исключают, что будут обжаловать указ о перегородках в заведениях общепита

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2020. НКО «Ассоциация кулинаров и рестораторов Свердловской области» не приняла окончательного решения по обжалованию указа губернатора о перегородках в заведениях общественного питания.
Об этом УрБК сказал вице-президент Ассоциации Олег Пономарев, отвечая на вопрос о направлении соответствующего запроса в прокуратуру.
«Будем смотреть исходя из дальнейшего развития событий», — сказал О. Пономарев.
В среду, 25 ноября, стало известно, что прокуратура Свердловской области выявила коррупциогенные факторы в указе главы региона Евгения Куйвашева об обязательной установке защитных экранов в машинах такси. После этого главе региона 10 ноября было направлено представление об устранении нарушений. 20 ноября 2020 года губернатор изменил юридический статус перегородок. Теперь эта норма носит рекомендательный характер.
Ранее замглавы региона Павел Креков признал, что у властей нет точного понимания, как перегородки должны выглядеть в ресторанах и кафе.
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