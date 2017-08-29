«ЭнергосбыТ Плюс» оштрафовали на 100 тыс. рублей за рекламу лотереи в квитанциях

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2020. Свердловское УФАС выявило нарушение рекламного законодательства со стороны АО «ЭнергосбыТ Плюс», сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
Основанием для возбуждения дела послужило заявление гражданина, получившего квитанцию на оплату электроэнергии с рекламой следующего содержания: «В Новый год — без долгов! Оплатите счет Ноября 1 889,61 р. + рекомендованный платеж 322,83 р. И станьте участником розыгрыша призов!».
В Свердловском УФАС посчитали, что данное сообщение является рекламой и размещение на квитанциях на оплату услуг ЖКХ является нарушением закона «О рекламе». Оспаривая вынесенное решение, представители «ЭнергосбыТ Плюс» обратились в Арбитражный суд Свердловской области.
Суд первой инстанции и 17 арбитражный апелляционный суд оставили в силе решение Свердловского УФАС.
«Выявленное нарушение послужило поводом к административному преследованию, в связи с чем АО «ЭнергосбыТ Плюс» и его должностному лицу назначены административные штрафы в размере 100 тыс. руб. и 4 тыс. руб. соответственно. Оба постановления в настоящее время находятся в стадии судебного обжалования», — говорится в сообщении.
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