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ЕВРАЗ направил более 43 млн рублей на создание двух научно-образовательных центров в Новокузнецке

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2020. ЕВРАЗ направил 43,13 млн руб. на создание двух научно-образовательных центров на базе Сибирского государственного индустриального университета (СибГИУ) в Новокузнецке. Центр «Геоэкология» и «Центр цифровых компетенций» стали подарком к 90-летию старейшего вуза Кемеровской области. Сегодня директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Сибирь» ЕВРАЗа Алексей Пырин вручил сертификаты ректору университета.

Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга, в структуру центра «Геоэкология» войдут лаборатории экологии водного и воздушного бассейнов, лаборатории рециклинг-технологий и химических методов исследования, включая подготовку по стандартам WorldSkills и специализированный компьютерный класс. Общие инвестиции в проект составили 18,4 млн руб. Создание центра повысит качество подготовки специалистов и поможет сформировать экологическую культуру мышления и новые компетенции в этой области. Аспиранты, магистры, докторанты и соискатели ученых степеней смогут проводить здесь научные исследования на высоком уровне.

«Центр цифровых компетенций» нацелен на подготовку IT-специалистов, способных создавать инновационные цифровые решения в различных областях профессиональной деятельности. Три лаборатории, оснащенные вычислительной техникой класса Hi-Tech и специализированным программным обеспечением, позволят эффективно решать задачи, поставленные предприятиями реального сектора экономики. Здесь будут обучать специалистов по направлениям: Data Analyst, Data Scientist. Data Engineer и Разработчик Python/Java/C#, Сетевой и системный администратор. В проект ЕВРАЗ инвестировал 24,7 млн руб.», — говорится в сообщении.

Первых студентов научно-образовательные центры примут уже в 2021 году.

Кроме того, сегодня в СибГИУ состоялась презентация «Бережливой лаборатории» — проекта-победителя грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!». Многофункциональная lean-лаборатория даст возможность студентам наглядно изучать принципы бережливого производства. Сумма гранта компании составила 500 тыс. руб.

Отмечается, что Сибирский государственный индустриальный университет и ЕВРАЗ ЗСМК плодотворно взаимодействуют в рамках социального партнерства. На протяжении десятилетий вуз обеспечивает подготовку кадров и проведение научных исследований для комбината.

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