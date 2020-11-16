В России впервые за пять лет зафиксирован рост продаж хлеба

УрБК, Москва, 26.11.2020. Объем продаж хлебной продукции в РФ в январе-сентябре 2020 года вырос на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 552,7 млрд руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Российскую гильдию пекарей и кондитеров (РОСПиК).



По итогам текущего года продажи хлеба в натуральном выражении могут составить 7,95 млн т (плюс 60 тыс. т к уровню предыдущего года). До этого в течение пяти лет продажи хлеба в России непрерывно снижались.



Как рассказал президент Российского союза пекарей (РСП) Алексей Лялин, на фоне снижения реальных доходов население стало массово переориентироваться на покупку сытных продуктов питания.



Напомним, что реальные доходы жителей Свердловской области (доходы, скорректированные на индекс потребительских цен) во II квартале 2020 года сократились на 10,1% по сравнению с апрелем-июнем 2019 года.