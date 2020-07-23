Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках РФ выросла до 4,54%

УрБК, Москва, 26.11.2020. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, по итогам второй декады ноября выросла с 4,42% до 4,54%. Об этом говорится в материалах Банка России.



Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. Банк России рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.



В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.