УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Важно
Сегодня, 12:00

Новые легковые автомобили в РФ в будущем году могут подорожать на 10%

Эксперты аналитического агентства «Автостат» не исключают, что в 2021 году новые легковые автомобили в РФ могут подорожать на 10%.

«Курс доллара оказывает прямое влияние на стоимость машин, и если он продолжит расти, то в следующем году рост средневзвешенной цены на новые легковые автомобили в России может достичь 10%», — отметили аналитики во время онлайн-конференции Autostat Analitic Day.

По базовому прогнозу «Автостата», в 2021 году продажи новых легковых машин в РФ сократятся на 5-6%, до 1,35 млн штук.

Напомним, что продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в РФ в октябре 2020 года выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 154 тыс. 164 штуки.

«Такой высокий результат объясняется, прежде всего, успехами крупных игроков, обладающих производством в России, которое позволяет обеспечить гибкость в поставках», — заявил председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Томас Штэрцель.

Число проданных легковых автомобилей за 10 месяцев 2020 года составило 1 млн 189 тыс. штук (минус 12,1% к уровню января-октября предыдущего года).

Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Сегодня, 12:00 Новые легковые автомобили в РФ в будущем году могут подорожать на 10%

УрБК, Москва, 26.11.2020. Эксперты аналитического агентства «Автостат» не исключают, что в 2021 году новые легковые ...

06.11.2020 Продажи новых легковых автомобилей в РФ в январе-октябре снизились на 12,1%

УрБК, Москва, 06.11.2020. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в РФ в октябре 2020 года ...

06.10.2020 Продажи новых легковых автомобилей в РФ в январе-сентябре сократились на 13,9%

В январе-сентябре 2020 года продажи новых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в России снизились на 13,9% по ...

06.10.2020 Продажи новых легковых автомобилей в РФ в январе-сентябре сократились на 13,9%

УрБК, Москва, 06.10.2020. В январе-сентябре 2020 года продажи новых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в ...

08.10.2012 В России растут продажи легковых автомобилей

В январе-сентябре 2012 года продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 14% по сравнению с ...

Популярные новости
18.11.2020«АвтоВАЗ» в пятый раз за год повысил цены на автомобили27.10.2020Екатеринбургская гордума приняла новую редакцию Правил землепользования и застройки26.10.2020Ольга Беленькая о траектории изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 2021 году28.10.2020Алексей Прядеин: На форуме «Города России» подготовим ответ вызовам современности27.10.2020Рынку жилья предрекли масштабный спад
Архив новостей
Ноябрь 2020 (576)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Август 2020 (713)
Июль 2020 (739)
Июнь 2020 (634)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18