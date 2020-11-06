Новые легковые автомобили в РФ в будущем году могут подорожать на 10%

Эксперты аналитического агентства «Автостат» не исключают, что в 2021 году новые легковые автомобили в РФ могут подорожать на 10%.



«Курс доллара оказывает прямое влияние на стоимость машин, и если он продолжит расти, то в следующем году рост средневзвешенной цены на новые легковые автомобили в России может достичь 10%», — отметили аналитики во время онлайн-конференции Autostat Analitic Day.



По базовому прогнозу «Автостата», в 2021 году продажи новых легковых машин в РФ сократятся на 5-6%, до 1,35 млн штук.



Напомним, что продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в РФ в октябре 2020 года выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 154 тыс. 164 штуки.



«Такой высокий результат объясняется, прежде всего, успехами крупных игроков, обладающих производством в России, которое позволяет обеспечить гибкость в поставках», — заявил председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Томас Штэрцель.



Число проданных легковых автомобилей за 10 месяцев 2020 года составило 1 млн 189 тыс. штук (минус 12,1% к уровню января-октября предыдущего года).