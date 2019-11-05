Центральная электростанция ММК выработала 100 млрд киловатт-часов электроэнергии

УрБК, Магнитогорск, 26.11.2020. В год 89-летия с момента пуска центральная электростанция УГЭ ПАО «ММК» достигла значимого показателя выработки электроэнергии — 100 млрд киловатт-часов.



Как сообщает Управление информации и общественных связей комбината, центральная электростанция (ЦЭС) проектировалась как основной источник обеспечения строящихся цехов комбината электроэнергией и была одним из первых и главных объектов Магнитки начала 30-х годов прошлого столетия.



Благодаря реализованному в 2015 году проекту по переводу регулирования паровых котлов № 1-8 на систему автоматического регулирования по критерию минимума потребления природного газа был достигнут показатель 45% доли природного газа в балансе топлива, уже в 2018 году он составил 33%. В 2019 году на котлах ЦЭС утилизировано более 4 млрд кубометров доменного газа, что является абсолютным рекордом за всю историю станции.



В прошлом году также был введен в строй новый турбоагрегат № 6. Он оборудован паровой теплофикационной турбиной и генератором. Новый турбоагрегат мощнее прежнего и позволит снизить удельный расход тепла на выработку одного киловатта электроэнергии на 15%.



«Турбоагрегат Т 42/50-2,9 произведен на Уральском турбинном заводе. Генератор для него изготовили специалисты Новосибирского научно-производственного объединения «Элсиб». Максимальная электрическая мощность турбогенератора составляет 50 МВт. Турбина выполнена в одном цилиндре и укомплектована новейшей системой автоматического управления для работы в оптимальных режимах при снижении затрат на энергоресурсы. Новая турбина среднего давления — единственная в своем роде. При ее создании использовались совершенно новые технологии, а многие элементы, установленные на агрегате, ранее применялись только на турбинах большей мощности и высокого давления: в частности, стопорный и регулирующий клапаны, объединенные в один блок. Впервые элементы регулирования и защиты, выполненные в едином блоке, используются на турбине, установленной на ЦЭС ПАО «ММК», — говорится в сообщении.



Отмечается, что в рамках замены турбины были применены уникальные технические решения: агрегат устанавливали в действующем машинном зале на месте старой турбины № 6, рядом с работающим оборудованием. Проекты корректировались с привязкой к имеющимся условиям и с возможностью безопасной эксплуатации оборудования. Строители смонтировали 280 т металлоконструкций различного назначения, провели более четырех километров трубопровода и 230 километров кабеля для систем управления и автоматизации. Кроме того, смонтировали новый трансформатор со вспомогательным оборудованием для преобразования напряжения, выдаваемого генератором, и выдачи мощности непосредственно в сеть 110 кВ. Кроме того, экономические показатели данного агрегата будут способствовать увеличению разницы между покупной электроэнергией и произведенной на ЦЭС в пользу последней.



Помимо увеличения выработки электроэнергии, с вводом турбоагрегата увеличится надежность отдачи тепла на отопление и горячее водоснабжение города Магнитогорска. ЦЭС ПАО «ММК» обеспечивает тепловой энергией часть промышленной площадки комбината и Ленинский район города, а также отдает цехам комбината пар, химически очищенную воду и конденсат.



Сегодня основное энергетическое оборудование ЦЭС — восемь энергетических и два водогрейных котла, девять турбогенераторов, максимальной располагаемой мощностью 221 МВт.