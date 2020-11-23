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В Екатеринбурге спрос на покупку коммерческих помещений свободного назначения вырос на 31%

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2020. В октябре 2020 года спрос на покупку коммерческих помещений свободного назначения (ПСН) в Екатеринбурге вырос на 31% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом говорится в исследовании аналитиков сервиса «Авито Недвижимость».

В целом по стране спрос на покупку таких помещений увеличился на 16%, на аренду — 6%.

«Предприниматели осознают, что при текущей изменчивости ситуации завтра отдельные виды деятельности могут оказаться нежизнеспособными или значительно менее рентабельными. Поэтому они предпочитают ПСН, обладающие относительной гибкостью: их специфика при необходимости позволяет переоборудовать пространство в офис, помещение для сферы услуг, общественного питания или торговли», — говорит руководитель направления коммерческой недвижимости в «Авито Недвижимости» Тимур Зайцев.

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