Правительство РФ планирует повысить ставки утильсбора на автомобили на 25-30%

УрБК, Москва, 26.11.2020. Российские власти планируют с 2021 года проиндексировать утилизационный сбор на автомобили. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники в автопроме.
«Утильсбор собираются повысить на 25-30% на все виды транспортных средств, включая спецтехнику», — сказал один из собеседников агентства, добавив, что власти объясняют это сопоставимым ослаблением рубля, которое понижает совокупный торговый барьер.
Его слова подтверждает и другой источник, связывая это с окончанием действия последних активных соглашений о промсборке, которые были исключением из правил ВТО, и выравниванием из-за этого ввозных пошлин на меньшем уровне.
Отметим, что утильсбор ввели в 2012 году, на рынке его всегда считали компенсацией снижения пошлин после вступления РФ в ВТО. Сначала сбор платили только импортеры, с 2014 года его распространили на всех, но для локализованных автоконцернов ввели промышленные субсидии.
С 1 января 2020 года ставки утильсбора на легковые автомобили в РФ в среднем выросли на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 литра пострадали меньше (рост на 46,1%), а машины с двигателем от 3,5 литра — больше (рост на 145%). Утильсбор на самый массовый сегмент автомобилей (двигатель 1-2 литра) увеличился почти на 112,4%.
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