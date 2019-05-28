Каменскую компанию «Торговый комплекс» оштрафовали за самовольное занятие земельного участка

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2020. Прокуратура Каменска-Уральского выявила нарушения земельного законодательства со стороны ООО «Торговый комплекс». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Свердловской области.



Было установлено, что компания хранила строительные материалы на участке, находящемся в государственной неразграниченной собственности. При этом организация ограничила доступ на этот участок, установив забор.



После проверки прокуратуры отдел Управления Росреестра по Свердловской области оштрафовал ООО «Торговый комплекс» на 100 тыс. руб. за самовольное занятие земельного участка.



Также прокуратура внесла представление в адрес руководителя организации с требованием об устранении нарушений земельного законодательства.