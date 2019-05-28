УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:15

Каменскую компанию «Торговый комплекс» оштрафовали за самовольное занятие земельного участка

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2020. Прокуратура Каменска-Уральского выявила нарушения земельного законодательства со стороны ООО «Торговый комплекс». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Свердловской области.

Было установлено, что компания хранила строительные материалы на участке, находящемся в государственной неразграниченной собственности. При этом организация ограничила доступ на этот участок, установив забор.

После проверки прокуратуры отдел Управления Росреестра по Свердловской области оштрафовал ООО «Торговый комплекс» на 100 тыс. руб. за самовольное занятие земельного участка.

Также прокуратура внесла представление в адрес руководителя организации с требованием об устранении нарушений земельного законодательства.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
28.05.2019 В Челябинске предпринимателя за организацию незаконной автостоянки оштрафовали на 100 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 28.05.2019. В Челябинске предпринимателя оштрафовали на 100 тыс. руб. за самовольное занятие под ...

28.03.2019 В Свердловской области исправительная колония оштрафована за самовольное занятие земельного участка

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2019. Прокуратура Новолялинского района после обращения местного жителя обнаружила, что ФКУ ...

08.02.2016 В Каменске-Уральском компания «Горячая точка» оштрафована за самовольное занятие земельного участка

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2016. В Каменске-Уральском ООО «Горячая точка» оштрафовано за самовольное занятие земельного ...

22.12.2015 В Екатеринбурге выявлены нарушения при строительстве кафе по улице Готвальда

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2015. Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга выявила нарушение требований ...

12.05.2011 Число нарушений земельного законодательства в Свердловской области снижается

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2011. По данным Росреестра, число нарушений земельного законодательства в Свердловской ...

Популярные новости
18.11.2020«АвтоВАЗ» в пятый раз за год повысил цены на автомобили27.10.2020Екатеринбургская гордума приняла новую редакцию Правил землепользования и застройки26.10.2020Ольга Беленькая о траектории изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 2021 году28.10.2020Алексей Прядеин: На форуме «Города России» подготовим ответ вызовам современности27.10.2020Рынку жилья предрекли масштабный спад
Архив новостей
Ноябрь 2020 (576)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Август 2020 (713)
Июль 2020 (739)
Июнь 2020 (634)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18