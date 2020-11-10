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Правительство РФ урезало квоту на привлечение иностранных работников в 2021 году

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2020. Правительство РФ урезало квоту на иностранных работников, которых планируется привлечь на работу в 2021 году, следует из постановления правительства РФ.

«Определить на 2021 год потребность в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, в количестве 101 тыс. 871 человека», — говорится в документе.

Для сравнения: квота на 2020 год составляла 104 тыс. 993 человека.

По данным Свердловскстата, с января по август 2020 года на территорию Свердловской области въехали 66 тыс. 760 человек, уехали из региона 64 тыс. 230 человек. Таким образом, миграционный прирост на Среднем Урале в январе-августе 2020 года составил 2 тыс. 530 человек (в январе-августе 2019 года — 4 тыс. 388).

Прирост международных мигрантов с начала года составил 3 тыс. 758 человек (в январе-августе прошлого года — 9 тыс. 935), в том числе со странами СНГ — 3 тыс. 489 человек, с другими зарубежными государствами — 269 человек.

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