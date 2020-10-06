В Свердловской области отклонили более 8 тыс. заявок на получение ипотеки с под 6,5%

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2020. На 19 ноября жители Свердловской области подали 32 тыс. 145 заявок на оформление ипотечных кредитов по ставке 6,5% в рамках программы господдержки, говорится в материалах госкомпании «ДОМ.РФ».
Из них 21 тыс. 871 уже одобрена, по 8 тыс. 158 получены отказы.
Отметим, что Свердловская область занимает шестое место среди регионов РФ по числу одобренных заявок на предоставление льготной ипотеки, уступая Москве, Санкт-Петербургу, Московской области, Краснодарскому краю и Тюменской области.
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