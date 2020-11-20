Выручка свердловских караоке-клубов и баров сократилась на 70-90% из-за запрета на работу по ночам

Из-за введения запрета на ночную работу заведений общепита в Свердловской области объем выручки баров и развлекательных заведений сократился на 70-90% по сравнению с итогами прошлого года. Об этом говорится в письме Ассоциации кулинаров и рестораторов региона, адресованном губернатору Евгению Куйвашеву.



«Ночные клубы, караоке-клубы и бары после введения ограничений на работу с 23.00 до 6.00 утра оказались на грани закрытия, поскольку выручка у них снизилась от 70% до 90% в сравнении с прошлым годом», — говорится в обращении.



В целом размер выручки заведений общепита, по оценке авторов письма, с октября по ноябрь 2020 года сократился на 30-60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



К настоящему времени, как полагают в Ассоциации, на грани разорения находятся около 40% кафе и ресторанов, работающих в регионе.



По словам авторов письма, дополнительные затраты образовались из-за необходимости закупать средства защиты и дезинфекции. Кроме того, региональные власти возложили на рестораторов обязанность устанавливать перегородки.



Ранее 25 ноября 2020 года замглавы региона Павел Креков признал, что свердловские власти не знают, как должны выглядеть защитные экраны в заведениях общепита.



Напомним, с 29 октября 2020 года в Свердловской области действует указ губернатора Евгения Куйвашева об обязательной установке перегородок в такси и заведениях общепита.



После отправки жалобы со стороны перевозчиков в Генпрокуратуру норма об установке экранов в такси стала носить рекомендательный характер. Эксперты полагают, что рестораторы также могут обжаловать указ губернатора.