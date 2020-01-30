«Уральские авиалинии» запустили продажу билетов в Дубай, Тель-Авив и Франкфурт-на-Майне

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2020. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла продажу билетов в Дубай, Тель-Авив и Франкфурт-на-Майне из нескольких российских городов.



Как сообщает пресс-служба перевозчика, рейсы будут выполняться еженедельно по следующему расписанию:



— U6-797/798 Москва (Домодедово) — Дубай — Москва (Домодедово) выполняется раз в неделю с 20 ноября;



— U6-863/864 Санкт-Петербург — Дубай — Санкт-Петербург раз в неделю с 8 декабря;



— U6-889/890 Жуковский — Тель-Авив — Жуковский раз в неделю с 13 декабря;



— U6-7111/7112 Ростов-на-Дону — Тель-Авив — Ростов-на-Дону раз в неделю с 9 декабря;



— U6-787/788 Москва (Домодедово) — Франкфурт-на-Майне — Москва (Домодедово) раз в неделю со 2 декабря.



Расписание всех введенных рейсов в ОАЭ, Израиль и Германию можно найти на сайте авиакомпании.



«Перед вылетом ознакомьтесь с особенностями въезда в страну и мерами профилактики на сайте авиакомпании «Все об изменениях, связанных с COVID-19», а также на едином правительственном портале Израиля; на сайте Генерального консульства РФ в Дубае (ОАЭ); на сайте Федерального министерства иностранных дел Германии и сайте Представительства Германии в России», — говорится в сообщении.



Приобрести билеты можно на сайте www.uralairlines.ru, в мобильном приложении Ural Airlines, в авиакассах и по телефону call-центра авиакомпании 8-800-7700-262. Возможны корректировки в расписании.