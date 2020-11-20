Число безработных на Среднем Урале за сутки сократилось на 268 человек

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2020. По состоянию на 25 ноября в Свердловской области официально зарегистрировано 118 тыс. 686 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала. На 24 ноября число безработных составляло 118 тыс. 954 человека. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 268 человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 5,60%.

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