Официальный курс доллара США снизился на 34 коп., евро — на 0,5 коп.

УрБК, Москва, 25.11.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 ноября 2020 года. Курс долл. США к рублю снизился на 34 коп., до 75,47 руб., а курс евро — на 0,5 коп., до 89,89 руб.
УрБК, Москва, 20.11.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 ноября 2020 года. Курс долл. ...10.11.2020 Официальный курс доллара США снизился на 55 коп., евро — на 1,1 руб.
УрБК, Москва, 10.11.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 ноября 2020 года. Курс долл. ...09.11.2020 Официальный курс доллара США снизился на 24 коп., евро — на 14 коп.
УрБК, Москва, 09.11.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 ноября 2020 года. Курс долл. ...06.11.2020 Официальный курс доллара США снизился на 1,3 руб., евро — на 77 коп.
УрБК, Москва, 06.11.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 ноября 2020 года. Курс долл. ...05.11.2020 Официальный курс доллара США снизился на 1,5 руб., евро — на 1,2 руб.
УрБК, Москва, 05.11.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 ноября 2020 года. Курс долл. ...