Официальный курс доллара США снизился на 34 коп., евро — на 0,5 коп.

УрБК, Москва, 25.11.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 ноября 2020 года. Курс долл. США к рублю снизился на 34 коп., до 75,47 руб., а курс евро — на 0,5 коп., до 89,89 руб.