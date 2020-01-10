Каждый четвертый житель УрФО планирует в 2021 году сменить работу

29% опрошенных россиян планируют в 2021 году сменить работу. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного банком «Открытие».



Больше всего хотят найти работу жители Северо-Западного федерального округа (36%). Меньше всего — в Сибирском (23%) и Уральском ФО (24%), передает ТАСС.



Также в исследовании говорится, что 43% россиян намерены в будущем году экономить на путешествиях и перелетах. Еще 23% планируют отложить крупные покупки.



Лишь 16% граждан РФ уверены, что в 2021 году станут богаче (в УрФО показатель составляет 12%).