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Сегодня, 15:09

Каждый четвертый житель УрФО планирует в 2021 году сменить работу

29% опрошенных россиян планируют в 2021 году сменить работу. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного банком «Открытие».

Больше всего хотят найти работу жители Северо-Западного федерального округа (36%). Меньше всего — в Сибирском (23%) и Уральском ФО (24%), передает ТАСС.

Также в исследовании говорится, что 43% россиян намерены в будущем году экономить на путешествиях и перелетах. Еще 23% планируют отложить крупные покупки.

Лишь 16% граждан РФ уверены, что в 2021 году станут богаче (в УрФО показатель составляет 12%).

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