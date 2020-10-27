Медучреждениям Магнитогорска передали 50 приобретенных на средства ММК кислородных концентраторов

УрБК, Магнитогорск, 25.11.2020. Благотворительный фонд «Металлург» (крупнейший благотворитель — ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат») передал в лечебные учреждения города, на базе которых открыты госпитальные базы и отделения долечивания от коронавирусной инфекции, еще 50 кислородных концентраторов.



Как сообщает Управление информации и общественных связей комбината, это уже вторая партия жизненно важного медицинского дыхательного оборудования, которую в период пандемии фонд «Металлург» приобрел в рамках благотворительной программы «Мы вместе».



«Первая партия кислородных концентраторов, остро необходимых больным ковид, испытывающим трудности с дыханием, уже передана семи медучреждениям, в частности, городским больницам № 1, 2, 3 и другим. А совсем недавно поступили еще 50 кислородных концентраторов», — говорится в сообщении.



Одним из получателей стал Центр охраны материнства и детства Магнитогорска.



«Эти аппараты обеспечивают подачу концентрированного кислорода больным. Их можно использовать, например, в острой ситуации, если нужна экстренная подача кислорода, когда у детей пневмония, резко снижающая содержание кислорода в крови. Очень нужны эти аппараты тяжелым неврологическим больным — например, с детским церебральным параличом, спинальной и мышечной атрофиями, когда нарушается функция дыхания и кислорода в организме мало для обеспечения жизнедеятельности», — рассказала заместитель главного врача по лечебной части Центра Марина Виноградова.



Современные кислородные концентраторы получила и областная психоневрологическая больница № 5 (на ее базе два месяца назад было открыто отделение по долечиванию пациентов, перенесших ковид и ковидные пневмонии), а также первая, вторая и третья городские больницы, кожно-венерологический диспансер.