УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:07

Медучреждениям Магнитогорска передали 50 приобретенных на средства ММК кислородных концентраторов

УрБК, Магнитогорск, 25.11.2020. Благотворительный фонд «Металлург» (крупнейший благотворитель — ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат») передал в лечебные учреждения города, на базе которых открыты госпитальные базы и отделения долечивания от коронавирусной инфекции, еще 50 кислородных концентраторов.

Как сообщает Управление информации и общественных связей комбината, это уже вторая партия жизненно важного медицинского дыхательного оборудования, которую в период пандемии фонд «Металлург» приобрел в рамках благотворительной программы «Мы вместе».

«Первая партия кислородных концентраторов, остро необходимых больным ковид, испытывающим трудности с дыханием, уже передана семи медучреждениям, в частности, городским больницам № 1, 2, 3 и другим. А совсем недавно поступили еще 50 кислородных концентраторов», — говорится в сообщении.

Одним из получателей стал Центр охраны материнства и детства Магнитогорска.

«Эти аппараты обеспечивают подачу концентрированного кислорода больным. Их можно использовать, например, в острой ситуации, если нужна экстренная подача кислорода, когда у детей пневмония, резко снижающая содержание кислорода в крови. Очень нужны эти аппараты тяжелым неврологическим больным — например, с детским церебральным параличом, спинальной и мышечной атрофиями, когда нарушается функция дыхания и кислорода в организме мало для обеспечения жизнедеятельности», — рассказала заместитель главного врача по лечебной части Центра Марина Виноградова.

Современные кислородные концентраторы получила и областная психоневрологическая больница № 5 (на ее базе два месяца назад было открыто отделение по долечиванию пациентов, перенесших ковид и ковидные пневмонии), а также первая, вторая и третья городские больницы, кожно-венерологический диспансер.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
27.10.2020 ММК направил 13,5 млн рублей на приобретение медицинского оборудования для городских больниц

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2020. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» выделил почти 13,5 млн руб., ...

09.09.2020 Руководство ММК приобрело для школ Магнитогорска почти 2,5 тыс. напольных рециркуляторов

УрБК, Магнитогорск, 09.09.2020. Руководство ПАО «ММК» приобрело для школ Магнитогорска почти 2,5 тыс. напольных ...

03.06.2020 Благотворительный фонд СПП Челябинской области передал 1,3 млн рублей на закупку медоборудования для больниц Магнитогорска

УрБК, Магнитогорск, 03.06.2020. Средства в объеме 1 млн 323 тыс. 900 руб. переданы благотворительному фонду «Металлург» ...

02.06.2020 Благотворительный фонд «Металлург» потратил более 86 млн рублей на реализацию программы «XXI век — детям Южного Урала»

УрБК, Магнитогорск, 02.06.2020. Благотворительный фонд «Металлург» (крупнейший благотворитель — ПАО «Магнитогорский ...

15.05.2018 Благотворительный фонд «Металлург» стал лауреатом конкурса «Меняющие мир»

УрБК, Магнитогорск, 15.05.2018. Благотворительный фонд «Металлург» (крупнейший благотворитель — Магнитогорский ...

Популярные новости
18.11.2020«АвтоВАЗ» в пятый раз за год повысил цены на автомобили27.10.2020Екатеринбургская гордума приняла новую редакцию Правил землепользования и застройки26.10.2020Ольга Беленькая о траектории изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 2021 году28.10.2020Алексей Прядеин: На форуме «Города России» подготовим ответ вызовам современности27.10.2020Рынку жилья предрекли масштабный спад
Архив новостей
Ноябрь 2020 (552)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Август 2020 (713)
Июль 2020 (739)
Июнь 2020 (634)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18