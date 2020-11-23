В Свердловской области выявлено 388 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2020. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 388 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 25 ноября 2020 года региональный оперштаб.
Общее число заболевших COVID-19 в регионе за время пандемии составило 44 тыс. 384 человека.
Также за сутки в области зарегистрировано десять летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 980. За сутки из больниц выписан 401 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 36 тыс. 580 человек.
В России за минувшие сутки было выявлено 23 тыс. 675 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 2 млн 162 тыс. 503 человека. За сутки зарегистрирован 501 летальный случай (всего 37 тыс. 538), выздоровели 25 тыс. 748 человек (всего 1 млн 660 тыс. 419).
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