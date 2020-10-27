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Оборот оптовой торговли на Среднем Урале в январе-октябре вырос на 8,8%

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2020. Оборот оптовой торговли в Свердловской области в октябре 2020 года составил 246 млрд 812 млн руб., что на 25,3% больше уровня аналогичного периода прошлого года (в сопоставимых ценах). Об этом сообщает Свердловскстат.

В январе-октябре 2020 года оборот оптовой торговли на Среднем Урале вырос на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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