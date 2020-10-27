Оборот оптовой торговли на Среднем Урале в январе-октябре вырос на 8,8%

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2020. Оборот оптовой торговли в Свердловской области в октябре 2020 года составил 246 млрд 812 млн руб., что на 25,3% больше уровня аналогичного периода прошлого года (в сопоставимых ценах). Об этом сообщает Свердловскстат.
В январе-октябре 2020 года оборот оптовой торговли на Среднем Урале вырос на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
УрБК, Екатеринбург, 27.10.2020. Оборот оптовой торговли в Свердловской области в сентябре 2020 года составил 243 млрд ...21.08.2020 Оборот оптовой торговли на Среднем Урале в июле вырос на 1,9%
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УрБК, Екатеринбург, 23.06.2020. Оборот оптовой торговли Свердловской области в мае 2020 года составил 176 млрд 831 млн ...23.12.2019 Оборот оптовой торговли в Свердловской области за 10 месяцев сократился на 14%
Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-октябре 2019 года составил 1 трлн 787 млрд руб., что в ...