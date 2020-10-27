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Оборот предприятий общепита в Свердловской области в октябре сократился на 23%

Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в октябре 2020 года составил 4 млрд 015 млн руб., что на 23% меньше уровня аналогичного периода прошлого года (в сопоставимых ценах). Об этом сообщает Свердловскстат.

В январе-октябре 2020 года оборот предприятий общепита на Среднем Урале сократился на 30,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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