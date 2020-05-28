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Роспотребнадзор составит новые правила для работы отраслей экономики в условиях пандемии

УрБК, Москва, 25.11.2020. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору подготовить санитарно-эпидемиологические правила по работе отраслей экономики в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

«Правила, о которых идет речь, будут обязательными для исполнения. Необходимость их появления связана с тем, что процент заболеваемости коронавирусом остается высоким у работающих граждан. Роспотребнадзор утвердил около 40 методических рекомендаций, которые определяют порядок работы в условиях пандемии для различных отраслей экономики. Но не всегда и не везде они соблюдаются. Санитарно-эпидемиологические правила должны внести свой вклад в исправление ситуации», — сообщает пресс-служба кабмина.

Добавим, что в мае 2020 года власти Свердловской области утвердили форму декларации о проведении санитарно-эпидемиологических мероприятий, без которой ни одно предприятие не имело права выходить с карантина. В документе оговаривались правила дезинфекции помещений, социальной дистанции между сотрудниками и обеспечение личной гигиены.

После выхода декларации ряд рестораторов обратил внимание на невыполнимость предписаний в заведениях общепита.

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